Выбросивший сына из окна москвич уже привлекался за неисполнение родительских обязанностей

Фото: СК РФ

Отец, выкинувший ребенка из окна на юго-востоке столицы, ранее привлекался к административной ответственности, сообщает РИА Новости.

По предварительным данным, ранее Леонид Кудрявцев не был судим, однако его привлекали к административной ответственности по статьям "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних" и "Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах либо потребление наркотических средств".

Мужчина систематически ругался с супругой и злоупотреблял алкоголем.

Ранее сообщалось о задержании мужчины, выбросившего двухлетнего сына из окна пятого этажа на юго-востоке Москвы.

Инцидент произошел накануне вечером вблизи жилого дома на улице Шумилова. Там был обнаружен ребенок с травмами, характерными для падения с высоты. Пострадавшего госпитализировали.

По информации столичной прокуратуры, ребенка из окна выбросил отец. В квартире на момент происшествия также находилась бабушка малыша. В связи с произошедшим было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ ("Покушение на убийство малолетнего").