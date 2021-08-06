Жительница Петербурга сообщила, что ее 7-летняя дочь подверглась насилию в лагере

12:48
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Петербурге жительница заявила о том, что ее 7-летняя дочь подверглась сексуальному насилию в лагере в Курортном районе города. Об этом сообщат РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.
Женщина обратилась в полицию с заявлением о сексуальном насилии над 7-летней дочерью. Она сообщила, что инцидент произошел в июле в детском лагере. По ее словам, к насильственным действиям якобы причастен мальчик.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее сообщалось, что столичная прокуратура проводит проверку в связи с инцидентом в многодетной семье на юге Москвы, где 11-летний мальчик сбежал из дома, пожаловавшись на избиения. Школьник рассказал, что отец его привязывал скотчем к дереву и оставлял на улице на ночь.
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