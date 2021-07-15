В Тюмени "Газель" наехала на женщину с детьми

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В Тюмени "Газель" при движении задним ходом наехала на мать с двумя детьми. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

"Водитель <...> при движении задним ходом не убедился в безопасности маневра и допустил наезд на пешеходов: молодую женщину и двух ее детей – мальчиков полутора и трех лет", – говорится в сообщении ведомства.

Детей доставили в медучреждение, где им оказывают медицинскую помощь. Женщине госпитализация не потребовалась.

Уточняется, что прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил провести по данному факту проверку, после чего будут приняты необходимые меры реагирования.

Ранее сообщалось, что в подмосковной деревне Аббакумово водитель, двигаясь на автомобиле задним ходом, насмерть задавил своего годовалого сына. Прокуратура начала проверку для выяснения обстоятельств и причин произошедшего.

