Путин поручил увеличить группировку для тушения пожаров в Якутии

Фото: ТАСС/пресс-служба Авиалесоохраны

Владимир Путин поручил главе МЧС Евгению Зиничеву увеличить группировку для тушения пожаров в Якутии, сообщает пресс-служба Кремля.

Руководству региона президент дал поручение подготовить предложения по увеличению поддержки пострадавших в результате ЧС. МЧС совместно с руководством Якутии должны подготовить предложения по мерам социальной поддержки пострадавших.

С 1 июля в Якутии ввели режим ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил оказать необходимую помощь регионам Дальнего Востока, пострадавшим из-за стихийных бедствий 2021 года. В частности, речь идет о финансовой помощи.

Поручение касается МЧС России, а также таких ведомств, как Минфин, Минприроды, Минстрой, Минтранс, Минсельхоз, Минздрав, Минпросвещения и Минэнерго. Отчет о проделанной работе должен быть представлен до 1 октября.