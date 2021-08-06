Путин прокомментировал ситуацию с природными ЧС в России

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Владимир Путин прибыл в Челябинскую область, где проходит совещание по ликвидации последствий крупных лесных пожаров. Об этом сообщает РИА Новости.

Президент лично осмотрел пострадавшие от стихийных бедствий районы и встретился с главой региона Александром Текслером.

По словам российского лидера, в стране уже научились оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации природного характера и их последствия, однако сбои все еще могут случаться.

"Прежде всего, конечно, мы сегодня должны будем поговорить о том, что сделано для поддержки людей, насколько оперативно эти решения принимаются. У нас, в принципе, нормативная база отработана, система административных действий тоже, тем не менее каждый раз события подобного рода достаточно уникальны", – сказал Путин.

Кроме того, президент намерен отправиться в Башкирию, где он примет участие в запуске завода по производству строительных смесей "Цемикс" группы компаний "Ласселсбергер".

Проект по производству смесей был включен в перечень приоритетных проектов Башкирии, а его реализация проходила в рамках среднесрочной комплексной программы экономического развития Зауралья.

На заводе планируется производить до 240 тысяч тонн цемента и 100 тысяч тонн микрокальцита каждый год. Всего предприятие сможет выпускать до 700 тонн продукции в сутки.

Ранее Путин заявил, что масштабные лесные пожары в России связаны с изменением климата, в частности с ростом среднегодовой температуры воздуха. Глава государства также добавил, что намерен обсудить вопросы борьбы с пожарами и паводками в российских регионах на отдельном совещании.