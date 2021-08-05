Путин назвал причину масштабных пожаров в России

Фото: пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Владимир Путин заявил, что масштабные лесные пожары в России связаны с изменением климата, в частности с ростом среднегодовой температуры воздуха. Об этом сообщает РИА Новости.

"Я уже говорил об этом, и специалисты хорошо об этом знают: скорость роста среднегодовой температуры воздуха в Российской Федерации за последние 44 года в 2,8 раза быстрее происходит, чем в глобальном измерении", – отметил президент в ходе совещания с кабинетом министров.

Глава государства также добавил, что намерен обсудить вопросы борьбы с пожарами и паводками в российских регионах на отдельном совещании 6 августа.

По последним данным, в Якутии горит более 1,5 миллиона гектаров леса. На территории республики зафиксировано свыше 200 очагов. МЧС направило в регион дополнительные силы для борьбы с огнем.

На почти 140 очагов возгорания авиация Минобороны сбросила 6 тысяч тонн воды. В общей сложности свыше 500 человек борются со стихией в регионе.

Между тем ранее сообщалось, что в Карелии площадь лесных пожаров превысила 15 тысяч гектаров. 21 июля там был введен режим ЧС. Спасатели эвакуировали из населенных пунктов более 600 человек.

К 30 июля ситуацию удалось стабилизировать, были локализованы все крупные пожары.

