Авиация Минобороны сбросила на пожары в тайге Якутии 6 тысяч тонн воды

МЧС направляет дополнительные силы в Якутию. Там 17 природных пожаров.

На почти 140 очагов возгорания авиация Минобороны сбросила 6 тысяч тонн воды. Более 500 человек борются сейчас со стихией в тайге. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

