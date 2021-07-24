Более 160 тысяч человек вышли во Франции с протестом против введения санитарных пропусков

21:26
Фото: телеграм-канал "LIFE SHOT"
Во Франции более 160 тысяч человек вышли на акции протеста против введения санитарных пропусков, сообщает телеканал BFMTV.
По официальным данным, в Париже на улицы вышло 11 тысяч протестующих.
Организованная желтыми жилетами манифестация в Париже сопровождалась массовыми беспорядками и столкновениями с правоохранительными органами. Подобная ситуация сложилась и в Лионе.
Президент Франции Эммануэль Макрон 12 июля сообщил, что с августа у всех посетителей баров и ресторанов, а также у пассажиров железнодорожного и авиатранспорта будут требовать свидетельствующие о вакцинации санитарные пропуска или отрицательные результаты теста на коронавирусную инфекцию.
Он добавил, что с 21 июля без санитарного пропуска будет невозможно посетить культурные мероприятия, концерты, спектакли и фестивали. Предоставлять санитарный пропуск обязаны все посетители от 12 лет, подчеркнул президент.
Ранее Дмитрий Песков заявил, что российское руководство пока не принимало решений об обязательной вакцинации от коронавируса на федеральном уровне по аналогии с Францией. Однако элементы таких мер уже осуществляются властями регионов.
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