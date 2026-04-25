Приставы начали обращать в доход государства имущество экс-замглавы МО Иванова

Судебные приставы начали процедуру передачи государству имущества бывшего замминистра обороны РФ Тимура Иванова, которое было изъято по иску Генпрокуратуры РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные материалы.

Согласно решению суда, государству должно перейти имущество стоимостью около 1,2 миллиарда рублей: четыре коммерческие организации на сумму более 70 миллионов рублей, 44 объекта недвижимости в Москве, Карелии, Московской и Тверской областях, автомобили премиум-класса и прочее имущество, приобретенное на неподтвержденные доходы.

Иванова задержали по подозрению в получении взятки в 2024 году. По версии правоохранителей, он вступил в сговор с третьими лицами для получения средств за оказание услуг имущественного характера во время подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны.

Позднее ему предъявили новые обвинения в растрате около 200 миллионов рублей при закупке двух паромов для Керченской переправы и хищение более 3,2 миллиарда рублей у банка "Интеркоммерц". Общий ущерб превысил 4 миллиарда рублей.