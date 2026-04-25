Спасатели возобновили поиски туристов, попавших под лавину в горах Бурятии

Спасатели возобновили поиски туристов, попавших под лавину на перевале "26-го партийного съезда" на горе Мунку-Сардык в Бурятии. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по региону.

Спасательные работы были приостановлены на ночь из-за метеоусловий и сложного рельефа. Однако теперь группа из 15 спасателей выдвинулась к месту схода снежной массы для поиска оставшихся туристов.

Инцидент на горе Мунку-Сардык произошел 24 апреля. Предварительно, туристическая группа из 7 человек, которая не была зарегистрирована в МЧС, совершала восхождение к пику Конституции. В какой-то момент на перевале "26-го партийного съезда" на них сошла лавина.

Трое оказались в стороне от схода, но получили травмы. Они смогли сообщить о ЧП по рации. Остальных туристов накрыло лавиной.

Вскоре спасатели нашли живыми троих туристов, попавших под лавину. Путешественники получили травмы различной степени тяжести. Еще один турист погиб, его тело обнаружили при проведении обследования района схода лавины. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг.