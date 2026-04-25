РИА Новости: взрывы прогремели в Днепропетровске на Украине

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Несколько взрывов прогремело в Днепропетровске на Украине на фоне объявленной воздушной тревоги. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные издания.

По данным ряда СМИ, всего в городе прозвучало более 20 взрывов. В результате крупный пожар вспыхнул на нефтебазе в промзоне Днепропетровска. Местные власти пока не комментировали ситуацию.

На момент публикации сирены воздушной тревоги объявлены в десяти регионах Украины, в том числе в Днепропетровской, Харьковской, Одесской и других областях.

С 18 по 24 апреля российские войска нанесли шесть групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по военным объектам на Украине

Российские силы удары в ответ на атаки по гражданским объектам на территории РФ. В результате были поражены предприятия ВПК Украины, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ.