Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
24 апреля, 10:54

Политика

За первые 90 дней года от атак ВСУ погибли 266 мирных жителей

Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин

За первые 90 дней 2026 года в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли 266 мирных жителей. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, выступая на брифинге "Преступления киевского режима в первой четверти 2026 года".

Вместе с тем за этот период ранения получили около 1 459 человек. С начала февраля 2022 от действий ВСУ пострадали более 27 тысяч мирных жителей, из них более 8 тысяч были убиты.

Мирошник также указал, что украинская сторона с февраля 2022 года выпустила по российским гражданским объектам около 400 тысяч боеприпасов. При этом в первой четверти 2025 года было зафиксировано около 22 тысяч прилетов, а за первые 3 месяца 2026 года выпущено около 43 тысяч боеприпасов разного вида. В настоящий момент на первое место как основное средство убийства и ранения мирного населения "безоговорочно вышли беспилотники".

"Со стороны Киева явно наблюдается стремление к эскалации атак на гражданское население и действия, направленные на сознательное ухудшение гуманитарной ситуации", – подчеркнул посол.

При этом статистика по атакам ВСУ либо игнорируется, либо искажается на Западе. По словам Мирошника, это делается в том числе при поддержке чиновников ООН. Например, верховный комиссар по правам человека ООН распространил информацию о том, что за весь 2025 год количество гражданских пострадавших не превысило 3 тысяч человек. По его версии, 95% являются населением, находившимся на территории, контролируемой Киевом.

Однако это является "чудовищной ложью", поскольку только на территории России в 2025 году в результате действий украинских боевиков пострадали 6 тысяч человек, а более тысячи погибли, подчеркнул Мирошник.

"Она (ложь ООН о жертвах. – Прим. ред.) создает для (президента Украины Владимира. – Прим. Ред.) Зеленского иллюзию безнаказанности, а для западных чиновников – возможность врать своим налогоплательщикам и использовать их деньги – не на развитие собственного государства, а на финансирование преступлений киевского режима", – заключил дипломат.

Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил, что украинские солдаты били российских палками и электричеством, а также спускали на них собак. Он уточнил, что такие истории военным следователям рассказали военнослужащие, находившиеся в украинском плену.

Противник совершал преступления в "свое удовольствие", сказал Бастрыкин. По его словам, сотрудники СК общаются с каждым бойцом, вернувшимся из украинского плена. Практически все они говорят о том, как украинцы нарушают требования Женевской конвенции об обращении с военнопленными, запрещающие пытки и истязания.

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика