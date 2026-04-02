02 апреля, 10:38

В СК заявили, что украинские солдаты спускали собак на российских пленных

Фото: sledcom.ru

Украинские солдаты били палками и электричеством, а также спускали собак на российских пленных. Об этом в интервью РИА Новости сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Он уточнил, что такие истории военным следователям рассказали военнослужащие, находившиеся в украинском плену. Противник совершал преступления в "свое удовольствие", сказал Бастрыкин.

По его словам, сотрудники СК общаются с каждым бойцом, вернувшимся из украинского плена. Практически все они говорят о том, как украинцы нарушают требования Женевской конвенции об обращении с военнопленными, запрещающие жестокое обращение, пытки и истязания.

Ранее Россия передала ООН доклады о пытках российских военнопленных со стороны украинских солдат. Дипломат Родион Мирошник уточнил, что в документах были описаны системы секретных тюрем на Украине, что, по его мнению, является жесточайшим нарушением норм международного гуманитарного права.

300 российских военнослужащих вернули с подконтрольной Киеву территории

Читайте также


политика

Главное

Почему среди москвичей резко вырос спрос на рации?

Москвичи заинтересовались рациями на фоне нестабильной работы интернета

Эксперты уверены: для молодежи это скорее игрушка

Читать
закрыть

Запретят ли СИМ в России передвигаться по тротуарам?

Логичного решения по вопросу, где должны ездить курьеры, до сих пор нет

Эксперты уверены: технически реализовать запрет будет непросто

Читать
закрыть

Стоит ли заниматься йогой в компании животных?

Такая йога успокаивает нервную систему и возвращает в состояние покоя

Однако эксперты уверены: животные будут лишь отвлекать от процесса

Читать
закрыть

Возможно ли ввести "белые списки" для сомнительных лиц?

Эксперты уверены: большая часть из почти 150 миллионов человек законопослушна

Воплотить такое предложение будет сложно, поскольку чиновники всегда перестраховываются

Читать
закрыть

Что известно о сходе с рельсов поезда Москва – Челябинск?

Десятки человек пострадали, погибших в катастрофе нет

Предварительная причина – ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна

Читать
закрыть

Как могут наказать за проступки на работе?

Кража йогурта или бутерброда в офисе может обернуться уголовным сроком

Сотруднику грозит наказание за оскорбление коллеги

Читать
закрыть

Как помочь ребенку успокоиться перед экзаменами?

Родителям важно транслировать, что любой результат – это не конец жизни

Необходимо вместе продумать запасной план на случай самого плохого исхода

Читать
закрыть

Почему на Западе заговорили о крахе НАТО?

Трамп заявил, что Штатам Альянс вообще не требуется

Однако эксперты уверены: для Вашингтона НАТО не полностью потеряло ценность

Читать
закрыть

