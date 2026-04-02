В СК заявили, что украинские солдаты спускали собак на российских пленных

Украинские солдаты били палками и электричеством, а также спускали собак на российских пленных. Об этом в интервью РИА Новости сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Он уточнил, что такие истории военным следователям рассказали военнослужащие, находившиеся в украинском плену. Противник совершал преступления в "свое удовольствие", сказал Бастрыкин.

По его словам, сотрудники СК общаются с каждым бойцом, вернувшимся из украинского плена. Практически все они говорят о том, как украинцы нарушают требования Женевской конвенции об обращении с военнопленными, запрещающие жестокое обращение, пытки и истязания.

Ранее Россия передала ООН доклады о пытках российских военнопленных со стороны украинских солдат. Дипломат Родион Мирошник уточнил, что в документах были описаны системы секретных тюрем на Украине, что, по его мнению, является жесточайшим нарушением норм международного гуманитарного права.