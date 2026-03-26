Россия передала ООН доклады о пытках военных РФ на Украине

Российская сторона передала ООН два доклада о пытках военнопленных РФ со стороны украинских солдат. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

"Мы передали два сборника по пыткам, там речь идет о нарушении третьей Женевской конвенции, о пытках военнопленных. Мы привели неопровержимые доводы: прямую речь, цитаты людей, которые вернулись из украинского плена", – приводит РИА Новости слова Мирошника.

Дипломат рассказал, что в этих докладах были описаны системы секретных тюрем на Украине. Мирошник назвал это жесточайшим нарушением норм международного гуманитарного права.

"Но это игнорируется многими сегодня, правозащитные организации пытаются на это смотреть сквозь пальцы", – добавил он.

Ранее шестеро граждан Украины были признаны виновными в жестоком обращении с военнопленными и заочно приговорены к пожизненному лишению свободы.

Мирошник допустил, что в России могут снять мораторий на смертную казнь в отношении военных преступников из ВСУ. Дипломат обратил внимание, что список преступлений, подлежащих амнистии, ограничен, и тяжкие военные преступления не подпадают под помилование.

