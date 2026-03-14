Мирошник не исключил отмены моратория на смертную казнь для военных преступников с Украины

Фото: ТАСС/Георгий Чернышов

В отношении военных преступников из Вооруженных сил Украины (ВСУ) может быть снят мораторий на смертную казнь. Такое предположение выдвинул посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

"Когда читаешь уголовные дела, у тебя волосы становятся дыбом. Когда человек рассказывает: "Ну, вы знаете, я увидел группу людей, которые собирались эвакуироваться, просто уехать из зоны военных действий. И что ты сделал? Я их расстрелял", – высказался он в беседе с ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что подобного рода вещи не могут быть прощены. Более того, в данной ситуации не всем следует проявлять лояльность к праву на жизнь тех, кто лишил жизни десятки или сотни людей.

Вместе с тем Мирошник обратил внимание на то, что список преступлений, подлежащих амнистии, ограничен, и тяжкие военные преступления не подпадают под помилование. В частности, мобилизация и участие в вооруженных формированиях, по его словам, не могут сравниться с убийствами, пытками, мародерством и другими тяжкими преступлениями.

"Здесь могут быть применены определенные нормы амнистии. Но никак не по отношению к тому извергу, который пришел и изнасиловал, потом застрелил женщину в Русском Поречном. Как те люди, которые в Селидово создавали карательные бригады, которые ходили по улицам и кого видели, всех расстреливали. На них не может распространяться никакая амнистия, независимо ни от какой договоренности", – заключил посол.

Лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов еще в 2025 году направил Владимиру Путину просьбу рассмотреть вопрос отмены моратория на смертную казнь. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тогда уточнял, что эта тема не обсуждается в Кремле.

В свою очередь, председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов заявил о невозможности возвращения смертной казни в России. Данная позиция, по его словам, основана на фундаментальных решениях Конституционного суда страны.