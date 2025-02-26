Почти 50% опрошенных россиян выступают за возвращение смертной казни

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Почти 50% россиян выступили за возвращение смертной казни. Еще 26% высказались за сохранение моратория на ее применение, а 15% заявили, что казнь необходимо полностью отменить. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

За четыре года, прошедшие с момента предыдущего опроса, произошли заметные изменения в отношении к вопросу о смертной казни. С 2021 года доля сторонников моратория увеличилась на 5% и составила 21%. Кроме того, на 4% уменьшилось число респондентов, которые не смогли ответить на этот вопрос.

Однако количество людей, поддерживающих применение казни, и тех, кто выступает за ее полную отмену, осталось примерно на том же уровне. При этом 15% респондентов по-прежнему считают, что она должна быть отменена, а 50% опрошенных поддерживают ее применение.

Также аналитики выяснили, что среди людей старшего возраста больше тех, кто поддерживает смертную казнь. В частности, среди людей, родившихся в период с 1948 по 1967 год, таких 62%. Среди представителей молодого поколения (родившихся после 2001 года) оказалось больше тех, кто выступает за отмену казни. Среди рожденных с 1992 по 2000 год 35% высказались за сохранение моратория.

ВЦИОМ отмечает, что вопрос о смертной казни остается одним из наиболее обсуждаемых и значимых для россиян. По данным опроса, 73% респондентов считают эту тему важной. При этом число тех, кто считает ее безусловно важной, увеличилось с 28% в 2010 году до 36%.

Центр обратил внимание, что похожая ситуация наблюдается в США, где, по опросам, половина населения заявила, что за убийство нужно наказывать смертной казнью.

"В США наблюдается полуторакратный разрыв в уровне поддержки смертной казни между самым младшим (зумеры) и самым старшим (молчаливым) поколением (42% vs 62%), в России – трехкратный (19% vs 57%)", – добавили в пресс-службе.

Между тем руководитель фонда "Петербургская политика" Михаил Виноградов полагает, что увеличение числа сторонников идеи о сохранении моратория на смертную казнь обусловлено, в частности, сменой поколений. Он считает, что одобрение насилия в общественном дискурсе и в искусстве последних лет вызывает беспокойство у людей.

В прошлом году глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил рассмотреть возможность отмены моратория на смертную казнь. Он заявил, что в некоторых случаях ее надо применять.

Также председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил создать рабочую группу по анализу законодательства в части применения смертной казни и миграционной политики. При этом в Конституционном суде России заявили, что отменять мораторий на смертную казнь в стране недопустимо.