AP: смертный приговор приведен в исполнение в Индиане впервые за 15 лет

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Власти американского штата Индиана впервые за 15 лет привели в исполнение смертный приговор, передает Associated Press.

По данным агентства, местный житель Джозеф Коркоран был осужден за убийство четырех человек, включая своего брата и жениха сестры.

Смерть мужчины констатировали в 00:44 по местному времени в государственной тюрьме Индианы в Мичиган-Сити. В момент казни в соседней комнате находились четыре человека, включая адвоката, журналиста и двух членов семьи осужденного.

Последняя казнь в Индиане состоялась в 2009 году. Проведение смертных приговоров было остановлено из-за дефицита препаратов для инъекций. Как отмечает издание, новая казнь вызвала протесты правозащитников, религиозных организаций и активистов.

Ранее в Китае был казнен экс-секретарь рабочего комитета китайской коммунистической партии в зоне экономического и технологического освоения города Хух-Хото Ли Цзяньпин.

По данным следствия, он незаконно присвоил более 199 миллионов долларов из бюджета, а также использовал не по назначению более 146 миллионов долларов государственных средств.