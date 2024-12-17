CCTV: в Китае был казнен чиновник, незаконно присвоивший сотни миллионов долларов

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Экс-секретарь рабочего комитета китайской коммунистической партии в зоне экономического и технологического освоения города Хух-Хото Ли Цзяньпин был казнен за коррупционные преступления. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

"По решению Верховного народного суда, утром 17 декабря 2024 года народный суд средней ступени округа Хинган автономного района Внутренняя Монголия осуществил казнь Ли Цзяньпина в соответствии с законом", – говорится в сообщении.

По данным следствия, Ли Цзяньпин незаконно присвоил более 199 миллионов долларов из бюджета, а также использовал не по назначению более 146 миллионов долларов государственных средств.

Чиновник был приговорен к смертной казни еще в 2022 году, после чего он подал апелляцию. Однако в августе этого года в результате второй инстанции смертный приговор было решено оставить в силе.

Ранее в Китае к смертной казни приговорили зампредседателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) провинции Гуандун Чэнь Цзисина за взяточничество в размере 278 миллионов юаней (примерно 38 миллионов долларов США).

По версии следствия, с 2002 по 2020 год Чэнь Цзисин, пользуясь служебным положением, оказывал помощь физическим и юридическим лицам по передаче земли, решению споров и другим вопросам, за что получал деньги.