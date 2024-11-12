Высокопоставленный чиновник в Китае приговорен к казни за взятку 278 млн юаней

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В Китае зампредседателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) провинции Гуандун Чэнь Цзисина приговорили к смертной казни за взяточничество в размере 278 миллионов юаней (примерно 38 миллионов долларов США), сообщает Центральное телевидение Китая.

Кроме того, народный суд средней ступени города Гуйлинь лишил подсудимого политических прав на пожизненный срок и оштрафовал его на 200 тысяч юаней (примерно 27 тысяч долларов США).

По версии следствия, с 2002 по 2020 год Чэнь Цзисин, пользуясь служебным положением, оказывал помощь физическим и юридическим лицам по передаче земли, решения споров и другим вопросам, за что получал деньги.

Затем в 2019 году он вышел на пенсию и до 2022 года продолжил заниматься незаконными действиями, в том числе продвигал проекты, одобрял кредиты и передавал земли.

Ранее суд в Китае приговорил бывшего вице-губернатора провинции Ляонин Ван Давэя к смертной казни с отсрочкой исполнения наказания за взятки на общую сумму более 555 миллионов юаней (около 78,3 миллиона долларов).

Чиновник использовал свое служебное положение в интересах компаний и частных лиц, получая от них деньги и другие материальные ценности напрямую или через посредников.