В Японии из-под стражи освободили мужчину, который ожидал казни более 50 лет

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В Японии суд оправдал 88-летнего Ивао Хакамату, который был обвинен в убийстве четырех человек и грабеже и приговорен к смертной казни. В ожидании наказания он провел более 50 лет, сообщает агентство Киодо.

В текущем году на повторном слушании окружной суд в городе Сидзуока подтвердил фальсификацию доказательств вины Хакаматы.

В 1966 году мужчину арестовали по обвинению в убийстве своего начальника, его жены и двоих детей. Через 20 дней допросов он признался в убийстве, но на суде заявил, что дал признательные показания под пытками.

Адвокаты Хакаматы настаивали на том, что доказательства были сфабрикованы, однако в 1968 году его признали виновным и приговорили к смертной казни. Приговор был подтвержден в 1980 году. В 2011 году Хакамата был внесен в Книгу рекордов Гиннесса как человек, который провел больше всего времени в камере смертников.

В 2014 году было доказано, что ДНК Хакаматы не совпадает с ДНК, найденной на месте преступления. После этого его освободили, но в 2023 году Верховный суд Японии оставил в силе решение о проведении повторного слушания.

Ранее в штате Айдахо США не смогли казнить 73-летнего серийного убийцу Томаса Юджина Крича, которого 50 лет назад признали виновным в пяти убийствах в трех штатах. Суд приговорил его к казни с использованием смертельной инъекции, однако через час после объявленного времени казни медицинская бригада заявила, что им не удалось попасть в вену преступника.