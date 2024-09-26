NYT: мэру Нью-Йорка готовятся предъявить уголовные обвинения

Фото: AP Photo/Seth Wenig

Мэру Нью-Йорка Эрику Адамсу собираются предъявить уголовные обвинения, сообщает RT со ссылкой на газету The New York Times.

При этом изданию неизвестно, в чем планируется обвинить Адамса. Если это произойдет, он станет первым главой Нью-Йорка, которому предъявили уголовные обвинения во время пребывания в должности.

В ноябре прошлого года американка обвинила Эрика Адамса в сексуализированном нападении. Женщина заявила, что он сделал это в 1993 году. Она обратилась с заявлением в отношении Адамса, полиции Нью-Йорка и двух неизвестных.

Согласно заявлению, Адамс во время этого инцидента был капитаном полиции. По словам заявительницы, на тот момент она работала городским служащим. Между тем в офисе мэра заявили, что Адамс не знает заявительницу и отрицает ее слова. Кроме того, в полиции Нью-Йорка не подтвердили информацию о том, что женщина работала в управлении.