Главу ростовского Миллерова задержали по подозрению в подлоге – СМИ

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Полиция задержала главу Миллеровского городского поселения Ростовской области Виталия Абакумова, а также депутата поселения Василия Кугута по подозрению в служебном подлоге, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его данным, нарушения касаются изменений в устав городской думы, внесенных без публичных слушаний. В ближайшее время фигурантам изберут меру пресечения.

Ранее экс-председателя правительства Красноярского края Юрия Лапшина обвинили в превышении полномочий. Как считает следствие, Лапшин получил взятку в размере пяти миллионов рублей. За это чиновник закрыл глаза на недостатки при корректировке проектной документации строительства метро в Красноярске.