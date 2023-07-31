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13:15

Происшествия

Экс-главу правительства Красноярского края обвинили в превышении полномочий

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

В прокуратуру Красноярского края поступило уголовное дело в отношении экс-председателя правительства региона Юрия Лапшина, которого обвиняют в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фигурантом дела также является бывший руководитель краевого транспортного управления Константин Мандров. Мужчинам в зависимости от их роли вменяют пункт "в" части 3 статьи 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"), часть 6 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки") и часть 1 статьи 169 УК РФ ("Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности").

По версии следствия, осенью 2019 года краевое транспортное управление в рамках нацпроекта "Экология" заключило с компанией "КрасноярскТИСИЗ" контракт стоимостью 954 миллиона рублей на корректировку проектной документации строительства метро в Красноярске.

В документах содержались недостатки, которые не позволяли считать работу выполненной, об этом знали Мандров и Лапшин. Тем не менее Лапшин поручил подписать с компанией акт приемки-передачи работ, за что получил от субподрядчика взятку в размере 5 миллионов рублей.

Еще одним поводом для расследования стал случай с компанией "Базис", которая в декабре 2021 года обратилась в Минсельхоз региона с заявкой на реализацию проекта лесоперерабатывающего предприятия в городе Лесосибирске. Заявка не была утверждена в установленный срок, но уже в феврале ведомство одобрило заявку другой компании, которая намеревалась реализовывать аналогичный проект на той же территории.

В прокуратуре Красноярского края отметили, что в ближайшее время будет решен вопрос о направлении дела в Центральный районный суд города Красноярска для его рассмотрения по существу.

29 июля в Архангельской области задержали замглавы Архангельска Владислава Шевцова по делу о крупной взятке. По версии правоохранителей, он в течение двух лет ежемесячно получал по 150 тысяч рублей за осуществление заинтересованным лицом предпринимательской деятельности на полигоне твердых бытовых отходов. Суд отправил чиновника под арест.

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