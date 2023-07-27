Мосгорсуд приговорил экс-судью Кондрат к 9 годам колонии за взяточничество

Фото: телеграм-канал 112

Московский городской суд приговорил экс-судью Арбитражного суда столицы Елену Кондрат к 9 годам колонии за взяточничество, сообщается в телеграм-канале прокуратуры Москвы.

Ее признали виновной по части 4 статьи 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Посредничество во взяточничестве"), назначив наказание в виде девяти лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Помимо этого, Кондрат назначили штраф в размере 77,9 миллиона рублей.

В ведомстве добавили, что экс-судья в течение пяти лет после освобождения из колонии будет лишена права занимать должность в судебной системе и системе правоохранительных органов, что связанные с осуществлением функций представителя власти.

Ранее прокуратура просила приговорить экс-судью к 11,5 года колонии.

В конце ноября 2021 года глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении судьи Арбитражного суда Москвы Елены Кондрат.

По версии следователей, Кондрат предложила другой судье, которая на тот момент рассматривала дело о банкротстве, 50 тысяч долларов, если та согласится привлечь к субсидиарной ответственности одних лиц и закрыть глаза на других.

В итоге вторая судья обратилась в ФСБ и согласилась поучаствовать в оперативном эксперименте, в ходе которого Кондрат была поймана с поличным при передаче денежных средств.

В апреле 2022 года Верховный суд РФ заключил Кондрат под стражу.

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