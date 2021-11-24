Глава СК РФ возбудил уголовное дело против судьи Арбитражного суда Москвы

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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении судьи Арбитражного суда Москвы Елены Кондрат. Ее подозревают в посредничестве во взяточничестве, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

По версии следователей, подозреваемая предложила другой судье, которая на тот момент рассматривала дело о банкротстве, 50 тысяч долларов, если та согласится привлечь к субсидиарной ответственности одних лиц и закрыть глаза на других. В итоге вторая судья обратилась в ФСБ и согласилась поучаствовать в оперативном эксперименте, в ходе которого Кондрат была поймана с поличным при передаче денежных средств.

Между тем в ходе заседания Высшей квалификационной коллегии судей адвокат подозреваемой утверждал, что деньги якобы передавались для покупки квартиры. За посредничество во взяточничестве в особо крупном размере Кондрат может грозить до 12 лет лишения свободы или один из трех вариантов штрафа: в размере 1,5–3 миллионов рублей, двух- или трехгодичной суммарной зарплаты или в виде 60–80-кратной суммы взятки.

Ранее Басманный суд в Москве по делу о взятке арестовал главу министерства культуры Крыма Арину Новосельскую. Чиновницу подозревают в получении взятки в размере 25 миллионов рублей за покровительство в строительстве Крымского государственного центра детского театрального искусства, который так и не был введен в эксплуатацию.

