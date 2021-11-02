Главу города Белогорска задержали при получении взятки

Фото: depositphotos/sabphoto

Главу администрации города Белогорска Игоря Ипатко задержали в Крыму при получении взятки, сообщил глава региона Сергей Аксенов на своей странице в Twitter.

"Сотрудниками ФСБ задержан с поличным при получении взятки глава администрации города Белогорска Белогорского района Игорь Сергеевич Ипатко. Благодарю коллег из ФСБ за высокий профессионализм и верность долгу", – написал Аксенов.

Он отметил, что борьба с коррупцией является системной и непрерывной работой. По словам Аксенова, нарушающие закон должны в полной мере понести за это ответственность.

Ранее по подозрению в получении взятки задержали заместителя главы Нефтеюганска Ханты-Мансийского автономного округа и гендиректора одного из коммерческих предприятий. По данному факту возбудили уголовные дела.

