Задержан экс-руководитель Главного управления обустройства войск – СМИ

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Фото: Москва 24/Александр Авилов
Новые махинации были выявлены при строительстве российских военных объектов в Арктике, сообщает газета "Коммерсант".
По информации издания, по подозрению в крупном мошенничестве задержаны экс-руководитель Главного управления обустройства войск Евгений Горбачев и бывший генеральный директор ООО "Спеецстрой-1" Александр Ашгибисов.
Сообщается, что по данным правоохранителей, бизнесмены похитили более 230 миллионов рублей из 4,3 миллиарда рублей, предназначенных для возведения радиолокационных отделений и пунктов наведения авиации на острове Врангеля и мысе Шмидта.
Также известно, что в офисах у Горбачева и Ашгибисова были проведены обыски, изъята рабочая документация по договорам, компьютеры и средства связи.
В материале также отмечается, что оба фигуранта отрицают свою вину. Кроме того, по информации газеты, в прошлом году виновными в хищении бюджетных средств, выделенных на строительство вышеперечисленных объектов, были признаны соучредители "Русальянсстроя" Дмитрий Бушманов и Алексей Эккерт.
Каждого фигуранта суд приговорил к девяти годам колонии общего режима и взыскал ущерб в размере трех миллиардов рублей.
Ранее сообщалось, что по подозрению в мошенничестве до 20 декабря арестован заместитель генерального директора Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры Марат Арустамов.
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