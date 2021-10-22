Замглавы оператора космодромов РФ Арустамов арестован по подозрению в мошенничестве

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Заместитель генерального директора Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Марат Арустамов арестован по подозрению в мошенничестве до 20 декабря.

Об этом в пятницу, 22 октября, со ссылкой на пресс-секретаря Благовещенского городского суда Александра Воронина сообщает РИА Новости.

"Арустамов заключен под стражу на два месяца, до 20 декабря, его подозревают в мошенничестве по части 4 статьи 159 УК РФ", – сказал он.

В среду, 20 октября, стало известно, что Арустамова задержали по итогам внутренней проверки, инициированной "Роскосмосом". Тогда не уточнялось, в чем именно его обвиняют.

За день до этого газета "Коммерсант" сообщила, что следственный отдел УФСБ РФ по Амурской области завел в отношении заместителя генерального директора ЦЭНКИ уголовное дело.

По информации издания, Арустамова задержали в Москве и самолетом доставили в Благовещенск. Также сообщалось, что его подозревают в получении откатов за финансирование работ, проводимых строительной компанией "Респект-СМ".