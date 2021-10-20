Замглавы оператора космодромов России задержан после проверки "Роскосмоса" – СМИ

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Фото: roscosmos.ru
Заместитель генерального директора Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры Марат Арустамов задержан по итогам внутренней проверки, инициированной "Роскосмосом". Об этом со ссылкой на осведомленный источник сообщает РИА Новости.
"Задержание проводилось утром во вторник по результатам проверок службы внутреннего аудита госкорпорации "Роскосмос", – говорится в сообщении.
В чем именно обвиняется Арустамов не уточняется.
Накануне вечером газета "Коммерсант" сообщила, что следственный отдел УФСБ РФ по Амурской области завел в отношении заместителя генерального директора ЦЭНКИ уголовное дело.
По информации издания, Арустамова задержали в Москве и самолетом доставили в Благовещенск. Также сообщалось, что его подозревают в получении откатов за финансирование работ, проводимых строительной компанией "Респект-СМ".
Ранее сообщалось, что на прошедшем накануне совещании глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин раскритиковал гендиректора ЦЭНКИ Руслана Мухамеджанова за то, что предприятие не справляется с функцией генподрядчика строительных работ.
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