Глава компании-строителя космодрома "Восточный" арестован за мошенничество

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Арестован генеральный директор компании-подрядчика космодрома Восточный – ЗАО "Тихоокеанская мостостроительная компания" (ТМК) – Игорь Нестеренко, подозреваемый в мошенничестве и невыплате зарплат сотрудникам, сообщает ТАСС.

Согласно решению Ленинского районного суда он арестован на два месяца.

По версии следствия, с декабря 2014 года генеральный директор компании ТМК "из личной заинтересованности" не выплатил заработную плату 1121 сотруднику предприятия.

"При этом подозреваемый имел реальную возможность выплатить деньги работникам, однако он давал указания о перечислении имеющихся денежных средств на другие нужды предприятия", – заявила старший помощник следственного управления СКР по Приморскому краю Аврора Римская.

За строительством космодрома "Восточный" можно следить онлайн

Нестеренко также является фигурантом другого уголовного дела – его подозревают в хищении с другими лицами денежных средств ТМК в сумме 55 миллионов рублей. "В квартире Нестеренко и офисе ТМК проведены обыски, в ходе которых изъяты электронные носители информации и документы, имеющие значения для уголовного дела", – добавила представитель СК.

Напомним, несколько десятков рабочих компаний-субподрядчиков Восточного не получают зарплаты с конца прошлого года. Они бастуют и объявляют голодовки. ТМК – одна из крупнейших дорожно-строительных компаний Дальнего Востока, построившая во Владивостоке к саммиту АТЭС-2012 вантовый мост через бухту Золотой Рог и работавшая на возведении объектов на космодроме Восточный.

Космодром Восточный возводится в Амурской области. Первый пуск ракеты-носителя с него запланирован на конец 2015 года.