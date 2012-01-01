Госучреждения Москвы изменят график работы в майские праздники в 2024 году

В 2024 году россиян традиционно ждут длинные майские выходные – с 28 апреля по 1 мая и с 9-го по 12-е. В эти даты многие учреждения Москвы будут работать по измененному графику. Подробнее – в нашем материале.

Поликлиники и ветеринарные службы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Столичные взрослые поликлиники 29, 30 апреля, 10 и 11 мая будут открыты с 09:00 до 18:00, а 28 апреля, 1, 9 и 12 мая – с 09:00 до 16:00. В эти же часы будут работать отделения помощи на дому и травмпункты (у круглосуточных оставят обычный график). Так же, круглосуточно и без выходных, будет работать Центр телемедицины.

В свою очередь, детские поликлиники 29, 30 апреля, 10 и 11 мая будут открыты с 09:00 до 15:00, а заявки на дом с 28 апреля по 1 мая и с 9-го по 12-е будут принимать с 09:00 до 15:00. Травмпункты будут ждать пациентов с 08:00 до 22:00, а молочно-раздаточные пункты сохранят обычное расписание – с 06:30 до 15:00.

Дежурные аптечные пункты 29, 30 апреля, 10 и 11 мая будут работать с 09:00 до 18:00, а 28 апреля, 1, 9 и 12 мая – с 09:00 до 16:00.

Женские консультации 29, 30 апреля, 10 и 11 мая откроются в 09:00 и проработают до 18:00, 28 апреля и 12 мая – с 09:00 до 16:00. 1-го и 9-го будут открыты только те консультации, где имеются 10 и более участков, – их график с 09:00 до 16:00.

А вот режим госветклиник Москвы не поменяется: пациентам они будут доступны каждый день по стандартному графику, а Мосветстанция (улица Юннатов, дом 16а) – 24 часа, 7 дней в неделю. Контакт-центр госветслужбы тоже будет доступен в круглосуточном режиме (+7 (495) 612-04-25).

Почта

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Все отделения почты 1 и 9 мая будут закрыты (кроме круглосуточных), а 8 мая они прекратят работу на час раньше обычного. Между праздниками, с 2 по 7 мая, отделения будут открыты по стандартному расписанию.

Важно: в предстоящие выходные письма и периодику почтальоны разносить не будут, а пенсии и пособия будут доставлены по графику, согласованному с отделениями Соцфонда.

Социальные учреждения

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

С 9 по 12 мая будет закрыт единый центр поддержки участников специальной военной операции и членов их семей (в остальные дни он примет посетителей по следующему графику: с 09:00 до 21:00 со вторника по воскресенье, понедельник – выходной).

Центры московского долголетия будут открыты как обычно – с 10:00 до 20:00. Также ничего не изменится в расписании работы Центра социальной адаптации имени Е. П. Глинки, мобильные бригады "Социальный патруль" тоже продолжат работать в круглосуточном режиме.

С 28 по 30 апреля, а также 9 и 10 мая очные консультации специалистов Московской службы психологической помощи населению будут проходить с 09:00 до 21:00 по адресу 2-й Саратовский проезд, дом 8, корпус 2. Записаться на прием можно по единому справочному телефону (+7 (499) 173-09-09) или заполнив форму на официальном сайте. Круглосуточную психологическую поддержку жители города могут получить, позвонив по телефону 051 (с городского), +7 (495) 051 (с мобильного), а также в онлайн-чате.

При необходимости предоставления экстренной соцпомощи или психологической поддержки ребенку, а также для сообщения о жестоком обращении можно также позвонить на вышеуказанные номера (для приема звонков работают и телефоны семейных центров в каждом округе).

Центры госуслуг

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

1 и 9 мая не будут принимать посетителей и центры госуслуг "Мои документы". В остальные дни график не поменяется: флагманы – с 10:00 до 22:00, районные офисы – с 08:00 до 20:00.

При этом не будут работать в период праздников:

центры занятости населения "Моя работа" и "Моя карьера";

центр "Профессии будущего";

учебный центр "Профессионал";

семейные центры, а также реабилитационные учреждения для москвичей с инвалидностью.

ЗАГС

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Дворцы бракосочетания (за исключением № 1 и 4), а также Зеленоградский и Таганский отделы ЗАГС 8 мая будут работать на час меньше, а 28, 29, 30 апреля, 1 и 9 мая будут закрыты.

Объединенный отдел ЗАГС, а также дворцы бракосочетания № 1 и 4 тоже закроются 30 апреля и 8 мая на час раньше обычного и не будут принимать гостей 1 и 9 мая.

МАДИ

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

Приемная МАДИ в сервисном центре "Московский транспорт" (Москва, улица Старая Басманная, дом 20, корпус 1) будет закрыта 1 и 9 мая. Получить разрешение на возврат эвакуированной машины можно будет на спецстоянках ГКУ "АМПП" по адресам:

проезд Одоевского, владение 3 (круглосуточно);

проезд Энтузиастов, владение 3 (круглосуточно);

улица Вагоноремонтная, владение 4А (круглосуточно);

улица Дубовая Роща, владение 7А (с 10:00 до 22:00).

В другие дни сервисный центр будет работать как обычно – с 08:00 до 20:00.

Узнать о местоположении эвакуированного автомобиля можно по телефону +7 (495) 539-54-54 или 3210 (с мобильного), а также в приложении "Парковки Москвы".