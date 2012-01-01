Движение по центральным набережным в Москве ограничат из-за полумарафона 29 апреля

Движение на некоторых московских улицах ограничат в предстоящие майские выходные и в будни между ними. Кроме того, для пассажиров запустят бесплатные маршруты общественного транспорта и дополнительные ж/д составы в соседние регионы. Об основных изменениях с 28 апреля по 13 мая – в нашем материале.

Перекрытия и парковка

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Утром 29 апреля движение транспорта ограничат в центре столицы в связи с проведением юбилейного Московского полумарафона.

Автомобилисты не смогут проехать по набережным и некоторым прилегающим к ним улицам. В частности, с 07:35 до 12:30 – по Фрунзенской набережной от Хамовнического Вала до Крымского моста, с 08:00 до 12:15 – по участку Пречистенской набережной от Фрунзенской до улицы Ленивка, а с 08:00 до 13:00 – по Лужнецкой от улицы Лужники до аллеи Славы.

Помимо этого, проезд закроют по некоторым участкам Кремлевской, Москворецкой, Краснохолмской, Котельнической и Гончарной набережных. Полный список и точное время перекрытий доступны по ссылке.

Кроме того, на перечисленных улицах и набережных с 00:01 29 апреля до окончания мероприятия будет запрещена парковка.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

2 и 5 мая из-за проведения репетиций парада Победы временно перекроют движение на некоторых улицах в ЦАО и ЮВАО.

На участках Волгоградского проспекта, Садового кольца, Таганской площади нельзя будет проехать 2 мая с 16:30 до 19:00, а 5-го – с 05:00 до 08:00.

Временные ограничения также будут действовать и на центральных набережных 2 мая с 17:30 и до окончания мероприятия, а также 5-го – с 05:30.

В районе Таганской площади движение также будет закрыто для автомобилей в обе стороны с 16:30 2 мая до 03:00 3-го, а затем 5 мая с 05:00 до 13:00.

Уточняется, что, помимо этого, проезд на некоторых участках будут перекрывать повторно: например, 2 мая с 23:30 и 5 мая с 10:00 на Садовом кольце, Волгоградском проспекте, а также 2-го с 22:30 до окончания мероприятия на Садовом, Новом Арбате и на Большом Каменном мосту. Подробная информация обо всех участках доступна здесь.

Водителей также предупредили, что на вышеупомянутых улицах нельзя будет парковаться с 1 по 9 мая.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

28 апреля, 5, 12 и 14 мая движение транспорта временно перекроют и в некоторых районах вблизи кладбищ.

С 06:00 до 16:00 на востоке, юго-западе, юге, севере, западе и северо-западе Москвы, а также в ТиНАО запрет будет распространяться:

на Боровское и Востряковское шоссе от Никулинской до Озерной улицы;

на Фестивальную улицу от Ленинградского шоссе до Смольной;

на проспект Стратонавтов от Волоколамского проспекта до Тушинской площади и на другие участки.

Помимо этого, на Пятницком шоссе по направлению в область от улицы Барышихи до съезда на Митинское кладбище организуют выделенную полосу, уточнили в столичном Дептрансе.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В свою очередь, парковка в столице на майских праздниках будет бесплатной: это коснется всех улиц без исключения 29 и 30 апреля, а также 1, 9, 10 и 11 мая.

"Оплачивать парковку 12 мая нужно будет только на улицах с тарифами 380 и 450 рублей в час. Парковки со шлагбаумом продолжат работать в обычном режиме", – рассказал ранее Сергей Собянин.

Автобусы и поезда

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

В Вербное воскресенье, 28 апреля, от 20 станций метро и МЦД до 15 кладбищ запустят бесплатные автобусы. Перевозки будут осуществлять с 09:00 до 19:00.

"Быстрые, безопасные и удобные поездки будут совершаться на 700 автобусах", – добавил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он также уточнил, что сотрудники Центра обеспечения мобильности будут дежурить на станциях метро и помогут разобраться пассажирам, как добраться до кладбищ. Список всех маршрутов и мемориальных комплексов можно посмотреть здесь.

В свою очередь, 2, 5 и 9 мая изменятся несколько маршрутов общественного транспорта в центре, на востоке и юго-востоке города.

"2 мая – с 15:00 до конца мероприятия, 5 мая – с утра до конца мероприятия", – уточнили в столичном Дептрансе.

В этот период полностью отменят рейсы 024 и 74, а основная часть маршрутов будет сокращена. Список всех корректировок можно проверить по ссылке.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

На время праздников ЦППК совместно с МЖД запускают дополнительные составы: всего до 13 мая назначено 84 поезда.

В частности, на Курском направлении добавят:

№ 7030 Тула – Москва: 28 апреля – 1 мая, 4–5, 9–12 мая;

№ 7031 Москва – Тула: 28 апреля – 1 мая, 4–5, 9–12 мая;

№ 7051 Москва – Тула: 8 мая;

№ 7040 Тула – Москва: 28 апреля.

Также дополнительные поезда появятся на таких направлениях, как:

Рижское;

Казанское;

Горьковское;

Киевское;

Ярославское;

Павелецкое.

Информация обо всех допсоставах на каждом направлении доступна по ссылке.

Помимо этого, в пассажирской компании предупредили, что праздничное расписание будет действовать с некоторыми изменениями. Информация о корректировках доступна на официальном сайте компании и в мобильном приложении "Расписание и билеты ЦППК".

Кроме того, до 13 мая между Москвой и Санкт-Петербургом будут курсировать дополнительные поезда "Сапсан". Из столицы запустят следующие составы:

№ 786 с отправлением 8 мая в 21:00 (без остановок);

№ 766 с отправлением 28, 29, 30 апреля, 1, 4, 9, 10 и 11 мая в 11:40 (без остановок).

Из Петербурга:

№ 763 с отправлением 28, 29, 30 апреля, 1, 4, 9, 10, 11 мая в 11:00 (без остановок);

№ 765 с отправлением 8 мая в 11:07 (с остановками в Чудове и Бологом).

В свою очередь, с 29 по 30 апреля некоторые составы "Аэроэкспресса" в сторону аэропорта Шереметьево отменят в первой половине дня. Причина – проведение плановых работ на железной дороге.

"С 12:30 аэроэкспрессы будут курсировать в аэропорт по обычному графику каждые 30 минут, из аэропорта – с 11 часов", – сказано в сообщении пресс-службы перевозчика.

Добраться в Шереметьево можно будет на экспресс-автобусах от метро "Ховрино" (они курсируют каждые 10 минут с 05:10 до 23:40 в направлении аэропорта и с 05:55 до 00:25 – в обратную сторону). Узнать подробнее об изменениях можно на сайте, в мобильном приложении, по телефонам горячей линии 8 (800) 700-33-77 (для звонков из регионов РФ) и 8 (495) 663-84-10 (для звонков из Москвы) или у сотрудников компании в терминалах.