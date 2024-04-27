Движение в центре столицы перекроют 29 апреля в связи с Московским полумарафоном

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение транспорта ограничат в центре столицы утром 29 апреля в связи с проведением Московского полумарафона, сообщает Дептранс Москвы в своем телеграм-канале.

Движение перекроют по набережным и некоторым прилегающим улицам. В частности, с 07:35 до 12:30 не получится проехать по Фрунзенской набережной от улицы Хамовнический Вал до Крымского моста, с 08:00 до 12:15 перекроют участок Пречистенской набережной от Фрунзенской набережной до улицы Ленивка, с 08:00 до 13:00 – участок Лужнецкой набережной от улицы Лужники до аллеи Славы.

С 08:10 до 12:00 не проехать будет по Кремлевской набережной от улицы Ленивка до Большого Москворецкого моста, с 08:20 до 12:00 – на Москворецкой набережной от улицы Москворецкая до Большого Устьинского моста, с 08:30 до 11:40 – на Краснохолмской набережной от Большого Краснохолмского моста до Саринского проезда, на Котельнической набережной от Большого Устьинского моста до Гончарной набережной и на Гончарной набережной от Котельнической набережной до Большого Краснохолмского моста.

С 08:30 до 12:00 перекроют Устьинскую набережную от Малого Устьинского моста до Устьинского сквера, с 08:45 до 10:25 – Новокрымский проезд от Пречистенской набережной до улицы Остоженка, с 08:45 до 10:35 – улицу Остоженка от Новокрымского проезда до Соймоновского проезда, с 08:50 до 10:35 – Соймоновский проезд от улицы Остоженка до Пречистенской набережной.



Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Кроме того, на всех перечисленных улицах и набережных с 00:01 29 апреля до окончания мероприятия запретят парковку. Водителей в связи с этим призвали быть внимательными и заранее планировать маршрут.

В столице 28 и 29 апреля пройдет юбилейный Московский полумарафон. Забегу исполняется 10 лет, он будет разделен на два дня.

28 апреля участников ждет дистанция на 5 километров и детский забег, а 29 апреля спортсмены побегут 21,1 километра, корпоративную и студенческую эстафеты.

Все любители бега получат памятную медаль с символикой полумарафона, а победителям и призерам в возрастных группах вручат памятные кубки и дипломы. Победителей в абсолютном первенстве ждут кубки, подарки от партнеров и денежные вознаграждения.