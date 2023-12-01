Стали известны даты проведения столичных марафона и полумарафона в 2024 году

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Беговое сообщество опубликовало даты проведения столичных марафона и полумарафона в 2024 году. Соответствующая информация размещена на сайте организации.



"Следующий беговой сезон будет не менее насыщенным, а календарь немного изменится", – уточнили в пресс-службе.

Московский полумарафон в 2024 году первый раз за все время пройдет в конце апреля, а столичный марафон – в середине октября. Забег на 5 километров состоится 28 апреля, а 29-го числа – на 21,1 километра, подчеркнули в организации.

"В два дня пройдет и самый массовый забег страны на 42,2 километра – Московский марафон", – рассказали в сообществе.

12 октября спортсмены преодолеют 10 километров, а 13 октября – марафонскую дистанцию в 42,2 километра. Также в следующем году станет больше и самих спортивных командных соревнований в рамках марафонов. В частности, в мероприятия впервые включат студенческие эстафеты.

В прошлом 2022 году в полумарафоне у "Лужников" приняли участие 6 500 человек. Состязания состоялись 20 августа. Участники преодолели полумарафонскую дистанцию в составе команд, либо в индивидуальном порядке.

Абсолютным победителем забега среди мужчин в 2022 году стал Картик Каркера, а среди женщин – Елена Седова. В рамках полумарафона во второй раз прошла эстафета. В ней соревновались 72 команды.

Массовый забег в рамках Московского марафона состоялся в столице