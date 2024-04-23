Московский полумарафон состоится 28 и 29 апреля

Фото: moscowhalf.runc.run

В столице пройдет юбилейный Московский полумарафон 28 и 29 апреля. Забегу исполняется десять лет, он будет разделен на два дня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу "Бегового сообщества".

28 апреля участников ждет дистанция на 5 километров и детский забег, а 29 апреля спортсмены побегут 21,1 километра, корпоративную и студенческую эстафеты.

"В этом году на Московском полумарафоне впервые пройдет открытая студенческая эстафета. Участие – абсолютно бесплатное, а от одного вуза можно было заявить сразу несколько команд. Всего в студенческой эстафете участие планируют принять 44 команды", – рассказали организаторы.

Все любители бега получат памятную медаль с символикой полумарафона, а победителям и призерам в возрастных группах вручат памятные кубки и дипломы. Победителей в абсолютном первенстве ждут кубки, подарки от партнеров и денежные вознаграждения.

Использовать самокаты и любые другие механические средства передвижения нельзя, как и бежать с детскими колясками и животными.

Первый Московский полумарафон прошел 18 мая 2014 года, тогда в нем приняли участие чуть более 1 600 человек, а уже в 2023 году количество спортсменов увеличилось до 20 000 человек. В этом году организаторы ожидают еще больше бегунов, среди которых будет около 3 760 новичков.

В начале апреля в столице уже состоялся забег "Апрель" на 5 километров. Его участники пробежали вокруг "Лужников", по Новолужнецкому проезду и Лужнецкой набережной. Мероприятие собрало 6,5 тысячи участников.