График движения поездов "Аэроэкспресс" изменится 29 и 30 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Некоторые составы "Аэроэкспресса" в сторону аэропорта Шереметьево будут отменены с 29 по 30 апреля из-за проведения плановых работ на железной дороге. Об этом заявила пресс-служба перевозчика.

"С 12:30 аэроэкспрессы будут курсировать в аэропорт по обычному графику каждые 30 минут, из аэропорта – с 11 часов", – сказано в сообщении.

В компании уточнили, что добраться в Шереметьево в эти дни можно будет на экспресс-автобусах от станции метро "Ховрино", которые курсируют каждые 10 минут с 5:10 до 23:40 в направлении аэропорта и с 5:55 до 0:25 в обратную сторону. Время поездки, по информации перевозчика, составит примерно 20 минут.

Подробнее узнать об изменениях в графике движения "Аэроэкспресса" можно на сайте перевозчика, в мобильном приложении, по телефонам горячей линии 8 (800) 700-33-77 (для звонков из регионов РФ) и 8 (495) 663-84-10 (для звонков из Москвы) или у сотрудников компании в терминалах.

"Пожалуйста, проверяйте расписание перед поездкой", – заключили в пресс-службе компании.

Ранее москвичей предупредили, что ЦППК совместно с МЖД запустят дополнительные экспрессы на время майских праздников. Так, в период с 26 апреля по 13 мая назначено 84 поезда.

Также предусмотрены несколько изменений. Например, электрички столичного транспортного узла будут ходить по маршрутам 26 апреля в соответствии с расписанием четверга, 27 апреля, 8 мая – с расписанием пятницы, 28, 29, 30 апреля, 9–11 мая – с расписанием субботы, 1 и 12 мая – с расписанием воскресенья.

