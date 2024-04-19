РЖД запустят дополнительные "Сапсаны" между Москвой и Петербургом в майские праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С 27 апреля по 13 мая между Москвой и Санкт-Петербургом будут курсировать дополнительные поезда "Сапсан", сообщается в телеграм-канале Российских железных дорог (РЖД).

Так, из Москвы в Санкт-Петербург пустят следующие маршруты:

№ 786 с отправлением 27 апреля, 8 мая в 21:00 (без остановок);

№ 766 с отправлением 28, 29, 30 апреля, 1, 4, 9, 10 и 11 мая в 11:40 (без остановок).

Из Санкт-Петербурга в Москву:

№ 763 с отправлением 27, 28, 29, 30 апреля, 1, 4, 9, 10, 11 мая в 11:00 (без остановок);

№ 765 с отправлением 8 мая в 11:07 (с остановками в Чудове и Бологом).

Кроме того, в поездах № 780 и 767 с отправлением 27 апреля, № 754 – 6 и 13 мая, а также № 777 – 5 и 12 мая увеличится число мест за счет сдвоенных составов.

Сотрудники РЖД напомнили, что билеты уже в продаже. Приобрести их можно можно на сайте компании, в приложении "РЖД Пассажирам" и кассах.

Ранее москвичам сообщили, что ЦППК совместно с МЖД запустят дополнительные экспрессы на время майских праздников. В период с 26 апреля по 13 мая назначено 84 поезда.

Кроме того, предусмотрены некоторые изменения. Так, электрички столичного транспортного узла будут ходить по маршрутам 26 апреля в соответствии с расписанием четверга, 27 апреля, 8 мая – с расписанием пятницы, 28, 29, 30 апреля, 9–11 мая – с расписанием субботы, 1 и 12 мая – с расписанием воскресенья. Пассажиров также предупреждают, что в график движения поездов 26–30 апреля, 1 и 8–10 мая будут внесены корректировки.



