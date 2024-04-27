РПЦ отказалась от попыток установить пасхальное перемирие на Украине

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Русская православная церковь отказалась от попыток установления перемирия в период Пасхи. Причинами стали бессмысленность и непонимание с украинской стороны, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя главы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанга Кипшидзе.

Он напомнил, что в начале прошлого года РПЦ уже призывала к рождественскому перемирию, однако это встретило непонимание со стороны Киева.

"И с тех пор подобных попыток мы не предпринимали в силу их бессмысленности. Потому что мирные инициативы такого рода имеют смысл только тогда, когда встречаются с пониманием с противоположной стороны", – подчеркнул Кипшидзе.

Он добавил, что выдвижение таких инициатив уже не актуально.

Ранее Папа Римский Франциск заявил, что в конфликте на Украине проигрывающая сторона должна найти в себе храбрость признать поражение и согласиться на переговоры.

В ответ на это глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина не будет поднимать никакого флага, кроме украинского. Он указал, что "такая стратегия Ватикана известна" по истории первой половины ХХ века, однако он не пояснил, что имеет в виду.

