10 марта, 14:47Политика
Захарова заявила, что призыв папы Римского к миру на Украине адресован Западу
Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что папа Римский Франциск, говоря о мирном урегулировании на Украине, обращается к Западу, который использует Украину как инструмент для достижения своих целей. Об этом она заявила в комментарии итальянскому агентству ANSA.
"Я это вижу так: папа Римский просит Запад отказаться от своих амбиций и признать ошибку", – заявила Захарова.
Как она отметила официальный представитель МИД РФ, Россия никогда не блокировала переговоры с Украиной. По ее мнению, понтифик обращается с призывом начать переговоры не к Киеву, а к Западу.
Ранее в интервью швейцарской телекомпании RSI папа Римский заявил, что в конфликте на Украине проигрывающая сторона должна найти в себе храбрость поражение и согласиться на переговоры. Он призвал задуматься, скольких жизней будет стоить продолжение конфликта.
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