Папа Римский прокомментировал возможную капитуляцию Украины

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Папа Римский Франциск заявил, что в конфликте на Украине проигрывающая сторона должна найти в себе храбрость поражение и согласиться на переговоры. Об этом понтифик заявил в интервью швейцарской телерадиокомпании RSI.

"Я считаю, что сильнее тот, кто видит ситуацию, тот, кто думает о людях, тот, у кого есть смелость поднять белый флаг и вести переговоры", – заявил Папа Римский на вопрос о его отношении к капитуляции Украины.

Понтифик видит выход из кризиса в переговорах. Он призвал задуматься, скольких жизней будет стоить продолжение конфликта. Также папа Римский призвал начать искать страну, которая может выступить посредником.

"Не стыдитесь вести переговоры, пока ситуация не ухудшилась", – сказал Папа.

Ранее посол РФ в Ватикане сообщил о готовности Папы Римского быть посредником по Украине. Посол отметил, что Папа Римский с самого начала конфликта занимает нейтральную и взвешенную позицию, поскольку не приемлет военные действия.