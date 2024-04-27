Главком ВСУ признал перед западными союзниками обострение ситуации для военных

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Обстановка в зоне боевых действий для украинской армии сложная и имеет тенденцию к обострению. Об этом заявил главком ВСУ Александр Сырский в ходе встречи контактной группы по военному содействию Киеву в формате "Рамштайн".

"Я проинформировал участников коалиции про сложную оперативно-стратегическую обстановку", – написал Сырский в своем телеграм-канале.

Главком ВСУ также отметил тенденцию к обострению ситуации и специфику осуществления ВС РФ авиационных ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины. По словам Сырского, Украина испытывает нужду в ракетах, снарядах, вооружении и оборонной технике.

Однако он поблагодарил шефа Пентагона Ллойда Остина за поддержку ВСУ. Тот ранее подтвердил начало поставок истребителей F-16 от западных союзников. Они предоставят Украине не только истребители, но и летчиков и обслуживающий персонал. До этого глава Минобороны Литвы Арвидас Анушаускас сообщал, что ВСУ получат первую партию F-16 в июне 2024 года.

Между тем полковник Виктор Баранец в эфире радиостанции "Комсомольская правда" предположил, что в первых прибывших в Киев F-16 будут сидеть не только украинские военные.

"Вероятно, из этих 12 пилотов шесть могут оказаться профессиональными американскими летчиками, которые якобы уже уволены. Это лицемерие, которое используют не только США", – заявил он.

Владимир Путин, комментируя поставки F-16 Украине, заявил, что они станут законной целью для ВС РФ. По словам главы государства, истребители F-16 могут быть носителями ядерного оружия, и Россия будет учитывать это в боевой работе. Он также добавил, что поставки истребителей не изменят ситуации на поле боя.

