Офицер ВCУ заявил, что F-16 неактуальны для Украины в 2024 году – Politico

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Американские истребители F-16 уже неактуальны для ВСУ в условиях 2024 года. Об этом со ссылкой на слова высокопоставленного украинского офицера пишет Politico.

Военный заявил, что Украина часто не получает системы вооружений своевременно, а к тому моменту, как они появляются на поле боя, они уже становятся неактуальны. В качестве примера он привел истребители F-16.

"Каждому оружию свое время. Истребители F-16 были нужны в 2023 году; для 2024 года они не подойдут", – сказал он.

Офицер также отметил, что Россия успела приготовиться к появлению американских самолетов. Он заявил, что российская ПВО готовится встретить F-16, просчитывая оптимальное размещение зенитных комплексов для поражения этих истребителей.

Ранее помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер заявила, что Запад рассчитывает предоставить Украине первые истребители-бомбардировщики F-16 и технику для их обслуживания в 2024 году. По ее словам, первоначальная готовность по программе F-16 в этом году подразумевает обучение летчиков, платформы, подготовку техников и инфраструктуру.

Вместе с тем министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас отметил, что первые истребители F-16 могут передать Киеву уже в июне этого года. Он привел график, который подтвердили европейские чиновники на Мюнхенской конференции по безопасности.