Путин заявил, что применение F-16 против РФ сделает их законной целью в любом месте

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Если Украине передадут истребители F-16, то они станут для России законной целью в любом месте. Об этом заявил Владимир Путин в ходе общения с военными летчиками в Тверской области, передает ТАСС.

"Конечно, если они будут применяться с аэродромов третьих стран, они для нас становятся легитимной целью, где бы они ни находились", – сказал президент РФ.

По словам главы государства, истребители F-16 могут быть носителями ядерного оружия, и Россия будет учитывать это в боевой работе. Путин подчеркнул, что возможные поставки истребителей не изменят ситуации на поле боя, а F-16 будут уничтожаться так же, как и западные танки, бронемашины и системы залпового огня.

Ранее СМИ сообщали, что украинские войска смогут применить только 6 американских истребителей F-16 летом 2024 года. При этом страны ЕС обещали поставить Украине порядка 45 самолетов. Как подчеркнуло издание, Киеву необходимо большое число оружия любого вида, поскольку у ВСУ заканчиваются снаряды и боеприпасы.

До этого в СМИ сообщалось, что после получения американских истребителей F-16 Киев хочет перейти к новому наступлению. По словам автора статьи, Украина при этом планирует сделать Крым своей главной "мишенью".

