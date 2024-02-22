Медведев заявил об опасности случайного начала ядерной войны из-за F-16

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Ядерная война может начаться непреднамеренно, например, в случае атаки самолетом F-16, переданным Украине, по России с территории одной из стран НАТО. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева.

По его словам, есть случайности, от которых не застрахован никто. "Игрища" вокруг Украины он назвал "крайне опасными". Медведев обратил внимание на возможность того, о чем "периодически эти умники в НАТО говорят" по поводу возможных поставок Киеву самолетов F-16.

По мнению зампреда, летать самолетам с Украины особо неоткуда, если же он полетит из страны Североатлантического альянса, это будет нападением на РФ.

"Дальше я даже описывать не буду, что может случиться. Хотя это может произойти почти случайно, а не намеренно, это может быть даже не санкционировано на уровне всего руководства НАТО и Соединенных Штатов", – отметил он.

"Часы Судного дня", по его словам, сильно ускорились. Политик добавил, что ситуация в настоящий момент напряженней, чем во время Карибского кризиса 1962 года, так как тогда не было конфликта между РФ и Штатами, а сейчас есть. Медведев указал на "импотенцию" властей Запада, которые говорят, что российская сторона только пугает и ничего никогда не сделает.

Зампред подчеркнул, что, если речь пойдет о существовании РФ, у руководства, президента не останется выбора. Он добавил, что человечество всегда использовало созданное оружие.

Говоря о непреднамеренном начале ядерного конфликта, Медведев сказал, что нужно сделать все, чтобы этого не произошло. По его мнению, сейчас все полноценные инструменты контроля и ядерного сдерживания разрушены из-за западных стран.

Он напомнил, что договор СНВ-3, который РФ подписывала на тот момент с занимавшим должность президента США Бараком Обамой и который продлевал Владимир Путин вместе с нынешним американским лидером Джо Байденом, сейчас исчерпал себя. Иные договоры тоже практически не действуют, заключил политик.

Ранее замсекретаря Совбеза РФ Михаил Попов сказал, что ошибки, которые может допустить руководство США в текущей непростой внутриполитической обстановке в стране, могут привести к глобальной катастрофе и дорого обойтись всему миру.

Кроме того, лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо заявлял, что французский президент Эммануэль Макрон провоцирует ядерную войну с РФ. Таким образом он прокомментировал недавнее заявление Макрона о том, что Франция несет ответственность за то, чтобы предоставить свой потенциал ядерного сдерживания в распоряжение Евросоюза.

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