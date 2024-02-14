Ошибки руководства США могут привести к глобальной катастрофе – Совбез РФ

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Ошибки, которые может допустить руководство США в текущей непростой внутриполитической обстановке в стране, могут привести к глобальной катастрофе и дорого обойтись всему миру. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на замсекретаря Совбеза РФ Михаила Попова.

По его словам, вопрос "случайной" ядерной войны по вине Белого дома звучит сегодня еще громче, особенно на фоне проблем с памятью у американского лидера Джо Байдена – единственного человека в США, который может отдать приказ о применении ядерного оружия.

Попов считает, что ядерный щит Вашингтона "треснул", когда глава Пентагона Ллойд Остин скрыл свою госпитализацию в конце прошлого года.

"Насколько известно, в США решение о применении ядерного оружия принимает президент страны по согласованию с министром обороны и председателем Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил. И этот порядок действует круглосуточно и непрерывно. А министра обороны на месте нет, и никто не знает, где он находится, кто его замещает", – отметил Попов.

Именно это и побудило председателя комитета палаты представителей США по вооруженным силам Майка Роджерса письменно обратиться в министру обороны США с просьбой дать показания перед американскими законодателями, добавил замсекретаря Совбеза.

Ранее глава департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков сообщил, что российская сторона подготовит зеркальный ответ в случае проведения ядерных испытаний США. Он рассказал, что были замечены определенные признаки, которые указывают на готовность Вашингтона возобновить испытания в этой области.

До этого лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что президент страны Эммануэль Макрон провоцирует ядерную войну с РФ. Таким образом политик прокомментировал недавнее заявление Макрона о том, что Франция несет ответственность за то, чтобы предоставить свой потенциал ядерного сдерживания в распоряжение Евросоюза.