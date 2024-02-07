В МИД РФ предупредили о зеркальных мерах в случае ядерных испытаний США

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Российская сторона подготовит зеркальный ответ в случае проведения ядерных испытаний США, предупредил глава департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями министерства иностранных дел РФ Владимир Ермаков. Его слова приводит ТАСС.

Он рассказал, что были замечены определенные признаки, которые указывают на готовность Вашингтона возобновить испытания в этой области.

"США не смогут извлечь из этого одностороннюю выгоду. Владимир Путин и другие официальные лица неоднократно подчеркивали, что мы будем вынуждены действовать зеркально", – подчеркнул Ермаков.

Ранее Москва предостерегла Вашингтон от возвращения тактического ядерного оружия в Великобританию. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что подобный сценарий станет движением к эскалации.

В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков назвал безумными обвинения в адрес РФ за якобы готовность развязать ядерную войну. По его словам, чаще всего ядерную риторику безответственно используют другие страны.



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