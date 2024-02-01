В МИД РФ заявили, что Россия не планирует размещать ядерное оружие в других странах

Фото: РИА Новости/министерство обороны РФ

Российская сторона не планирует размещать ядерное оружие в других странах, кроме Белоруссии, сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Журналисты спросили дипломата, собирается ли Россия устанавливать ядерные комплексы на территории других государств. Рябков ответил, что таких планов нет.

Что касается Белоруссии, решение разместить ядерное оружие в этой стране было принято в ответ на действия НАТО, которые представляли угрозу, объяснил замминистра.

"Наше совместное с Минском решение разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии обязано линии коллективного Запада. Разница между нами и НАТО огромная, мы проявляем максимальную ответственность", – резюмировал он.

В конце марта российская и белорусская сторона договорились о размещении тактического ядерного оружия на территории Белоруссии. По словам Владимира Путина, оно будет размещено без нарушения действующих международных соглашений.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал безумными обвинения в адрес РФ за якобы готовность развязать ядерную войну. По его словам, чаще всего ядерную риторику безответственно используют другие страны.

Пресс-секретарь главы государства сделал акцент на том, что Россия, понимая свою мощь и силу, несет ответственность за то, чем она обладает. К собственным возможностям страна относится с большим вниманием и аккуратностью, подчеркнул он.



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