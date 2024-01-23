В Пентагоне заявили, что Запад хочет передать Киеву первые F-16 в 2024 году

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Запад рассчитывает предоставить Украине первые истребители-бомбардировщики F-16 и технику для их обслуживания в 2024 году. Об этом заявила помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер на брифинге по итогам очередного заседания созданной Западом контактной группы по координации поставок Киеву оружия и военной техники, передает ТАСС.

По ее словам, первоначальная готовность по программе F-16 в этом году подразумевает обучение летчиков, платформы, подготовку техников, инфраструктуру, запасные части, боеприпасы – все составляющие, за которые ответственна западная коалиция.

Кроме того, Вашингтон продолжит поставку Киеву вооружений, контракты на выпуск которых заключили в 2022–2023 годах, то есть до расходования отведенных на это средств, добавила Уолландер.

Она отметила, что большая часть военных возможностей доставлялась на Украину по мере готовности, но еще остается часть оружия, которая пока по разным причинам не находится там.

Ранее в СМИ сообщалось, что после получения американских истребителей F-16 Киев хочет перейти к новому наступлению. По словам автора статьи, Украина при этом планирует сделать Крым своей главной "мишенью".

В январе Дания решила отложить передачу Украине первых истребителей F-16 на полгода. Изначально планировалось поставить самолеты около Нового года.

Украина объявила набор опытных пилотов для истребителей F-16 – СМИ