Путин наградил Стаса Михайлова орденом "За заслуги в культуре и искусстве"

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Владимир Путин наградил орденом "За заслуги в культуре и искусстве" российского певца Стаса Михайлова. Соответствующий указ был опубликован на портале официального опубликования правовых актов.

В документе уточняется, что исполнитель получил награду за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, а также многолетнюю творческую деятельность.

До этого президент РФ вручил премии в области литературы и искусства за детские произведения, а также награды для молодых деятелей культуры. Церемония прошла в Кремле.

Молодыми лауреатами деятелей культуры стали художник Алексей Крюков, виолончелист Александр Рамм и замдиректора Центра развития тувинской традиционной культуры и ремесел Менги Ондар.

Ранее российский лидер присвоил орден Дружбы народному артисту России Валерию Баринову и орден Александра Невского народному артисту РСФСР Александру Михайлову. Также медали ордена "За заслуги перед Отечеством" 2-й степени получили артист театра "Современник" Иван Стебунов и артист "Ленкома" Марка Захарова Антон Шагин.

