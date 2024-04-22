Путин наградил Сергея Безрукова орденом "За заслуги в культуре и искусстве"

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Владимир Путин наградил актера и режиссера Сергея Безрукова орденом "За заслуги в культуре и искусстве". Соответствующий указ был опубликован на портале официального опубликования правовых актов.

Согласно документу, орден был присвоен за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, а также за многолетнюю плодотворную деятельность.

В марте Путин вручил премии в области литературы и искусства за детские произведения, а также награды для молодых деятелей культуры. За произведения для детей и юношества российский президент наградил президента Фонда поддержки творчески одаренных детей и молодежи "Белый пароход" Николая Диденко, директора Рязанского театра кукол Константина Кириллова и руководителя Московской государственной академии хореографии Марину Леонову.

Ранее российский лидер наградил орденом Дружбы народного артиста России Валерия Баринова и орденом Александра Невского народного артиста РСФСР Александра Михайлова.

Также медали ордена "За заслуги перед Отечеством" 2-й степени получили артист театра "Современник" Иван Стебунов и артист "Ленкома" Марка Захарова Антон Шагин.

